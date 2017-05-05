Противогололедные реагенты только с экспертизой

Использование любых видов противогололедных материалов: будь то химические реагенты (соли) или фрикционные (песок, щебень и тд) на территории населенного пункта без положительного заключения государственной эклогической экспертизы (ГЭЭ) запрещено. Об этом заявил советник Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович. Вопросы незаконных закупок в городах антигололедных реагентов обсуждали на заседании комиссии Общественной палаты РФ по экологии и окружающей среде.

«Из-за того, что к объектам ГЭЭ относятся проекты технической документации на новые технику, технологию и вещества, возникает спор, что считать «новым» веществом и технологией, - продолжил Дмитрий Беланович. – Каждый производитель противогололедных материалов обязан получить положительное заключение ГЭЭ на техническую документацию своей продукции, даже если техническая документация идентичного по химическому составу противогололедного материала другого производителя получила положительное заключение ГЭЭ. Это устоявшаяся практика и в сфере нормирования удобрений и агрохимикатов, и использовании других веществ.»

Как рассказали эксперты, закупка муниципалитетами антигололедных средств, которые не имеют положительного заключения ГЭЭ, является нарушением законодательства и нецелевым расходованием бюджетных средств. Поэтому участники заседания рекомендовали бы субъектам РФ вносить требование о предоставлении ГЭЭ в аукционную документацию при закупках. Таким образом можно защитить людей и предотвратить попадание на рынок опасной для жизни и окружающей среды продукции.

«Например, бишофит, взятый из разных скважин, может сильно отличаться примесями и иметь в том числе 2 класс опасности. Или хлористый кальций разных производителей по содержанию различных примесей, например, фтора, может отличаться в 10(!) раз», - подчеркнул в своем выступлении Советник Министра природных ресурсов и экологии.

При этом, к противогололедным материалам относятся в том числе и техническая соль (галит), и пескосоляная смесь, безопасность которых производителям необходимо также подтверждать.

В отношении последнего антигололедного средства медики высказывают серьезные опасения.

Результаты сразу нескольких ведущих научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения показывают, что дорожный смет (в составе которого песка порядка 90%) является опасным для человека веществом (2 класс опасности). Кроме того, что измельченные частицы оксида кремния сами по себе могут травмировать дыхательные пути и вызывать воспаления, песок еще и выступает «поставщиком» вредных примесей, которые образуются на дороге в результате движения автотранспорта: резины, асфальта, истертых тормозных колодок, масла и тд. В дорожном смете обнаружены десятки опасных тяжелых металлов в концентрациях, превышающих допустимые в 5-30 раз.

Проблемы пыли с наступлением весны в Новосибирске известны не понаслышке. Учитывая реальную угрозу для здоровья людей от использования песка на дорогах, медики требуют его запрета в городах. Как это сделано в Европе. Для борьбы с зимней скользкостью предлагается использование растворимых противогололедных материалов. По словам начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве Алексея Худобородова, по результатам их исследований те противогололедные материалы, что в последние несколько лет используются в столице имеют 4 класс опасности, то есть наиболее безопасны для человека. При этом полностью растворяясь, они не увеличивают пылевую нагрузку, как это происходит с песком.