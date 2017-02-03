Малый и средний бизнес получит поддержку банка Кенеса Ракишева

Новая стратегия Qazkom подкреплена солидным финансированием в миллиарды тенге.
Казкоммерцбанк (бренд Qazkom) принял на вооружение новую стратегию, одним из ключевых направлений которой становится работа с сегментом малого и среднего бизнеса.
Переход одного из крупнейших банков Казахстана к столь активному участию в сфере малого-среднего бизнеса эксперты связывают с позицией главы совета директоров банка Кенеса Ракишева - известного инвестора, оказывающего поддержку стартапам.
В рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса в Казахстане Казкоммерцбанк получит 3,7 миллиарда тенге от Фонда «Даму». Qazkom уже получил первый транш в размере 2,7 миллиарда тенге. В целом же на эту программу республиканский фонд выделили 5 млрд тенге.
С 1 февраля года Qazkom открыл кредитную линию для предпринимателей с возможностью занимать средства по ставкам от 7,9% до 8,9%, с льготным периодом на срок от 18 до 24 месяцев, пишет NewsBabr

Новости по теме
Следующая новость В Новосибирской области мигрантам закрыли доступ ко многим профессиям

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО