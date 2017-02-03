Малый и средний бизнес получит поддержку банка Кенеса Ракишева

Новая стратегия Qazkom подкреплена солидным финансированием в миллиарды тенге.

Казкоммерцбанк (бренд Qazkom) принял на вооружение новую стратегию, одним из ключевых направлений которой становится работа с сегментом малого и среднего бизнеса.

Переход одного из крупнейших банков Казахстана к столь активному участию в сфере малого-среднего бизнеса эксперты связывают с позицией главы совета директоров банка Кенеса Ракишева - известного инвестора, оказывающего поддержку стартапам.

В рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса в Казахстане Казкоммерцбанк получит 3,7 миллиарда тенге от Фонда «Даму». Qazkom уже получил первый транш в размере 2,7 миллиарда тенге. В целом же на эту программу республиканский фонд выделили 5 млрд тенге.

С 1 февраля года Qazkom открыл кредитную линию для предпринимателей с возможностью занимать средства по ставкам от 7,9% до 8,9%, с льготным периодом на срок от 18 до 24 месяцев, пишет NewsBabr