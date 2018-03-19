Интерактивный пес Снупи спрятался в каждом «Хэппи Мил» в Макдоналдс

Удивительная идея пришла в голову «Макдоналдс» в 1995 году: добавить в набор с детским обедом игрушку. С тех пор каждый раз «Хэппи Мил» радует малышей не только новинками в плане еды, но и дарит им настоящих друзей. В этот раз таким другом станет маленький, но очень «продвинутый» Снупи. Интерактивный пес-бигль, герой мультсериалов и комиксов, предстанет в разных образах. Он познакомит детей с такими профессиями, как писатель, танцор, волейболист, сыщик, исследователь и даже супергерой! Новая коллекция, плюс, как всегда, потрясающий Хэппи Мил – двойная радость. Набор хорош тем, что в него можно добавлять составляющие по своему усмотрению – или по усмотрению мамы. Если ей кажется, что ребенок есть много сладкого, то есть фруктовый сок без сахара, яблочные дольки и полезные морковные палочки. Кстати, 85% всех продуктов для приготовления блюд вМакдоналдс в нашей стране – это поставки российских компаний, в том числе известного агрохолдинга «Белая дача».